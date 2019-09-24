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Пожилая француженка случайно нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения

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Пожилая француженка случайно нашла на кухне шедевр эпохи ВозрожденияПариж, 24 сентября. Икону флорентийского живописца эпохи Возрождения Чимабуэ случайно обнаружили в доме пожилой француженки.

Старинная икона «Увенчание терновым венцом» висела между кухней и гостиной в доме пожилой женщины в городе Компьень на севере Франции. Женщина решила продать икону и принесла местным аукционистам для оценки. Эксперты выяснили, что икона была написана в XIII веке флорентийским мастером Чимабуэ. Предварительную стоимость иконы оценили в шесть миллионов евро. Икона будет выставлена на аукцион в городе Санлис 27 октября. Сюжет иконы посвящен Страстям Христа. Предположительно она является частью диптиха, который был написан в 1280 году.

«Редко удается увидеть картину в таком прекрасном состоянии. Я сразу же подумала, что это кто-то из ранних итальянцев. Однако я и предположить не могла, что это будет сам Чимабуэ», — рассказал представитель службы оценки.

Он также добавил, что исследования с использованием инфракрасного излучения подтвердили, что икона принадлежит кисти Чимабуэ, который был учителем Джотто.

Настоящее имя Чимабуэ - Ченни ди Пепо. Флорентийский живописец жил в XIII - начале XIV веков, был одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Его называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле. Вместе с тем в его работах прослеживаются и черты новизны: традиционные композиции и фигуры стали более оживленными, а краски более свежими и натуральными.

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Источник: РИА Новости
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