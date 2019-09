Пожилая француженка случайно нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения

Париж, 24 сентября. Икону флорентийского живописца эпохи Возрождения Чимабуэ случайно обнаружили в доме пожилой француженки.

Старинная икона «Увенчание терновым венцом» висела между кухней и гостиной в доме пожилой женщины в городе Компьень на севере Франции. Женщина решила продать икону и принесла местным аукционистам для оценки. Эксперты выяснили, что икона была написана в XIII веке флорентийским мастером Чимабуэ. Предварительную стоимость иконы оценили в шесть миллионов евро. Икона будет выставлена на аукцион в городе Санлис 27 октября. Сюжет иконы посвящен Страстям Христа. Предположительно она является частью диптиха, который был написан в 1280 году.

Он также добавил, что исследования с использованием инфракрасного излучения подтвердили, что икона принадлежит кисти Чимабуэ, который был учителем Джотто.

6. Now a third has emerged, depicting the Mocking of Christ. It hung in the house of a lady in Compiègne. She took it to a local auction house, thinking it was an icon. They called in an expert who recognised it as the third small Cimabue from that sadly dismantled altarpiece. pic.twitter.com/ZsbT8IBxPs