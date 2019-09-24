Британка похудела на 32 килограмма на диете из пиццы и пасты

Лондон, 24 сентября. Жительница Великобритании Саманта Фриго похудела на 32 килограмма на диете, при которой можно было есть пиццу и пасту.

Девушка считает, что лишние килограммы у нее появились после того, как она устроилась работать в паб. В заведении для сотрудников была бесплатная еда, и Фриго питалась исключительно фастфудом.

«В то время я совсем не ела овощей и фруктов и не пила чистую воду», — призналась девушка.

Из-за неправильного питания вес британки увеличился до 92 килограммов. Девушка вспомнила, что в этот период своей жизни постоянно находилась в плохом настроении и чувствовала себя уставшей даже тогда, когда много спала, пишет The Sun.

Фриго поняла, что надо что-то менять, и решила занять собой. Девушка стала заниматься спортом: ходить пять раз в неделю в зал. Кроме того, она села на диету, однако крайне необычную — почти каждый день ей можно было есть пиццу и пасту. Британка пояснила, что дело в количестве калорий — оно было лимитировано.

Кроме того, она сократила употребление газированных напитков и снизила размеры порций. От фастфуда Фриго полностью отказалась.

Героиня истории вспоминает, что первое время ей было очень тяжело, однако уже через неделю она почувствовала себя куда лучше — стала бодрее, а ее настроение улучшилось. Этот результат вдохновил ее и дальше придерживаться диеты и активного образа жизни.

За девять месяцев Фриго похудела на 32 килограмма и продолжает придерживаться диеты. Девушка выразила надежду, что ее история вдохновит других людей, которые хотят изменить свою жизнь.

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