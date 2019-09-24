Трамп предостерег нелегалов от попыток попасть на территорию США

Нью-Йорк, 24 сентября. Нелегальные мигранты не смогут попасть на территорию США, потому что государство тщательно защищает свои границы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

С обращением к мигрантам американский лидер выступил с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Он предостерег нелегалов от попыток попасть на территорию США в его президентство

«Всем, кто нелегально пересекает нашу границу​​​. Послушайте, пожалуйста: не платите преступникам… не подвергайте себя и своих детей опасности, потому что, если вы доберетесь сюда, вам не позволят въехать, вас вовремя вернут домой. Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, вас не впустят в нашу страну», — безапелляционно заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США будут следовать закону и защищать свои границы.

Американский лидер известен особой нетерпимостью к мигрантам, поэтому правительство США нередко прилагает усилия в борьбе с неконтролируемым притоком иностранных граждан на американскую территорию — организуя строительство стены на границе с Мексикой, расширяя полномочия миграционной полиции, сокращая квоты на прием мигрантов и так далее.

В частности, 24 июля этого года Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.

Эта инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов Демократической партии. Председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы», передают «Известия».

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня — 74-я сессия ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для СМИ.