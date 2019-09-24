Более 300 человек пострадали при сильном землетрясении в Пакистане

Исламабад, 24 сентября. Более 300 человек пострадали при землетрясении в восточной части Пакистана. Об этом сообщили СМИ.

По данным журналистов, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе с Индией.

«По меньшей мере 19 человек погибли, более 300 человек получили ранения», — рассказал представитель полиции пакистанского города Мирпур.

Отметим, что данные о пострадавших разнятся у иностранных изданий. Точная информация о жертвах и разрушениях устанавливается.

Тем временем в социальных сетях стали появляться фотографии и видео последствий природного явления.

Ранее армянское МЧС зафиксировало 30 афтершоков (повторных толчков) после сильного землетрясения, произошедшего в государстве на границе с Грузией. Его очаг залегал на глубине более 10 километров. Магнитуда землетрясения — 4,8 балла.

При этом недавнее и весьма сильное землетрясение на Алтае приостановило работу двух десятков школ и детсадов. Его магнитуда составила 5,1 балла. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.