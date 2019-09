Более 300 человек пострадали при сильном землетрясении в Пакистане

Исламабад, 24 сентября. Более 300 человек пострадали при землетрясении в восточной части Пакистана. Об этом сообщили СМИ.

По данным журналистов, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе с Индией.

Отметим, что данные о пострадавших разнятся у иностранных изданий. Точная информация о жертвах и разрушениях устанавливается.

Тем временем в социальных сетях стали появляться фотографии и видео последствий природного явления.

The #earthquake epicenter was #Jhelum. Emergency has been declared in #Mirpur #Kashmir hospitals. Large cracks have appeared in roads.

May Allah bless #Pakistan and it's people, may everyone be safe. Ameen. pic.twitter.com/iif2tjpWg9