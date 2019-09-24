Мамаев может продолжить карьеру в «Торпедо»

Москва, 24 сентября. Полузащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в московском «Торпедо», об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, существует вероятность, что 31-летний футболист вернется в родной клуб — «Торпедо». Однако отмечается, что наиболее вероятными вариантами являются «Ростов» и «Динамо», с которыми Мамаев уже ведет переговоры. Приоритетом для Мамаева считается продолжение карьеры в Москве, а в «Динамо» возможны перестановки на тренерском мостике. Это может сыграть свою роль в принятии решений футболистом.

Ранее Мамаев и «Краснодар» разорвали контракт. Футболист стал свободным агентом и может быть заявлен в зимнее трансферное окно.

Напомним, Мамаев, его друг, футболист «Зенита» Александр Кокорин с братом Кириллом были выпущены на условиях УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области.

Кокорины и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.