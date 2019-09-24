Сирия новости 24 сентября 19.30: второй теракт в кантоне Африн, «Посейдон» ВВС США замечен рядом с пунктом ВМФ РФ

Сирия, 24 сентября. Второй теракт в кантоне Африн. «Посейдон» ВВС США замечен рядом с пунктом ВМФ РФ в Тартусе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия джихадистов на юге Алеппо и повысили меры безопасности в Даръа.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдских боевиков в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на юге Алеппо.

Курды: подозреваются в организации подрыва автомобиля в Азазе в Алеппо, в Хасаке завербовали несколько молодых людей в свои отряды и потеряли двух патрульных.

Международная коалиция: провела разведку над восточным Средиземноморским побережьем, включая территории провинции Тартус.

Провинция Тартус

По данным источника в сети Twitter NDE, самолет американской разведки P-8 Poseidon был замечен у побережья Сирии. Американский противолодочный патрульный самолет предназначенный в том числе и разведки, включая радиоэлектронную, борт номер 169328, поднялся с авиабазы «Сигонелла», располагающейся на острове Сицилия, сегодня утром, и отправился к восточному побережью Средиземноморья. Как сообщает специализированный интернет-ресурс PlaneRadar, воздушное судно проследовало вдоль сирийской границы, и в зона действия радаров самолета охватывает территории Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и порт ВМФ РФ в провинции Тартус.

Провинция Алеппо

Поступает новая информация о жертвах взрыва заминированного автомобиля в городе Джандарис. По данным новостного агентства Halab Today TV, по меньшей мере пять человек погибли, еще двенадцать получили ранения в результате происшествия. Взрыв также спровоцировал начало пожара в жилом квартале, когда огонь перекинулся с дороги на близлежащие здания. В городе Азаз также был подорван автомобиль. Бомба, установленная на пути следования патруля протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), детонировала, когда на нее наехал их пикап, о чем сообщает новостной Twitter-канал Rojava Network. Данных о жертвах пока не поступало. Похожие подрывы уже происходили в зонах оккупации ССА. 8 сентября взрыв в Азазе убил 8 человек, включая мирных жителей. В минировании машины подозревают курдов из числа SDF.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) наносит артиллерийские удары в предместьях деревень Хан-Туман и Аль-Карасси на юге провинции, где скрываются боевики группировки «Тахрир аш-Шам», как передает медиаресурс Baladi News.

Провинция Даръа

После того, как утром в районе поселка Аль-Ашара неизвестные совершили покушение на двух военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) из числа бывших членов «Южного фронта», в провинции были повышены меры безопасности. Как сообщает новостной портал Baladi News, в западной части провинции без объяснения причин была закрыта дорога, связывающая города Даръа и Тафас. Контрольно-пропускные пункты сирийской армии также повысили меры безопасности и досматривают гражданских лиц.

Провинция Ракка

Медиаресурс Alk Haboir 21 сообщил, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили набег на деревни Фарис и Аль-Махра к северу от города Ракка. Боевики в очередной раз в рамках кампании по набору новобранцев насильно завербовали в отряды несколько юношей. Источник также сообщил, что днем неизвестные напали на двух сотрудников курдской полиции «Асайиш» на севере провинции. Неизвестные подбросили патрульным бомбу. Оба курда скончались на месте, «Асайиш» подозревает, что нападение было совершено кем-то из пособников «Исламского государства», скрывающихся среди мирного населения. Стоит также напомнить, что члены движения «Народное сопротивление Ракки», образованного год назад, активизировались и за последние месяцы совершили несколько нападений на курдские КПП и боевиков «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.