Эксперт объяснил, как Эрдогану избежать крупной катастрофы на севере Сирии

Американские и турецкие войска провели второе показательное совместное патрулирование в пределах «зоны безопасности» на севере Сирии. Конвой из четырех турецких бронемашин встретился с американскими военными в провинции Шанлыурфа, которая граничит с сирийской Раккой.

Напомним, работа над созданием «зоны безопасности», которая бы отрезала действующим в Сирии курдским союзникам США доступ к турецкой территории. Анкара небезосновательно полагает, что «Демократические силы Сирии» (SDF), созданные американцами для войны против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и потом «севшие» на сирийскую нефть на востоке Дейр-эз-Зора, тесно связаны с террористами и сепаратистами из «Рабочей партии Курдистана». РПК не один год терроризирует восточную Турцию, а с неспокойной территории Сирии к ним текут ручейки контрабандного оружия, которые превратились стараниями США в полноводные реки. Даже возглавляет проамериканские силы старый боевик РПК Мазлум Абди, известный как Мазлум Кобани (подобно боевикам ИГИЛ1, курды берут себе псевдонимы по названиям родных мест).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозился самыми жесткими методами зачистить север Сирии от курдского присутствия, подобно тому, как это было сделано в Африне и на севере Алеппо. Он рассчитывает переселить на север Сирии три миллиона сирийских беженцев, которые скопились в его стране. Однако США были непреклонны – курдские боевики на севере Сирии, которые получают в неограниченных количествах оружие от США и взамен отказываются от любых переговоров с Дамаском, являются крайне существенной частью плана по развалу Сирии. Фактически и США, и Турция уже грубо нарушили суверенитет сирийского государства – и намерены продолжать это делать, пользуясь молчанием ООН. Дамаск и Москва определили действия союзников по НАТО как открытую агрессию — впрочем, это «цивилизованные» правительства просто проигнорировали.

Однако процесс имплементации «зоны безопасности» столкнулся с серьезными трудностями – фактически, по мнению турок, американцы попросту саботируют антикурдские меры на севере Сирии. Эксперты полагают, что уже в ближайшее время Эрдоган может отказаться от сотрудничества и войти на север Сирии с военными силами – тогда в Сирии начнется новая война, которая может похоронить усилия США. Это понимают и курдские союзники США – курдский политик Ильхам Ахмед заявила Foreign Policy, что в случае опасности многие курды готовы обратиться за политической и военной подмогой к Дамаску. Тогда все усилия США по «балканизации» Сирии пойдут прахом (как и надежду курдских вожаков на независимое государство или хотя бы область в государстве).

«Хочу подчеркнуть, что военная интервенция со стороны Турции является неприемлемой – Сирия является суверенным государством, и это не «территория курдов», а территория Сирийской Арабской Республики. Турция признает суверенитет Сирии, и поэтому для Анкары будет правильней вести диалог с Сирией и РФ», — напомнил в разговоре с Федеральным агентством новостей замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Стоит отметить, что все участники трехстороннего саммита в Анкаре – президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и Эрдоган – подтвердили приверженность своей политики территориальной целостности и государственному суверенитету Сирии. Однако турецкий лидер, следует полагать, оставляет задачу восстановления госсуверенитета САР на будущее.

«Я думаю, что говорить о «новом» вторжении Турции некорректно, потому что северная Сирия уже находится в состоянии вооруженного конфликта – там есть и курдские группировки, активно действуют американцы. Фактически на этой территории происходит скрытая оккупация США. Так что предполагать, что тут произойдет что-то новое, нельзя – стараниями Вашингтон тут давно война, — подчеркнул политолог. Однако конфликт между союзниками по НАТО в настоящее время выходит на новый уровень – отношения ухудшаются уже давно по целому ряду причин, в том числе из-за двуличной позиции США в Сирии. Вероятность того, что ситуация выйдет из-под контроля и начнется активная фаза боевых действий, достаточно велика. Подобного рода прецедент уже был. РФ и правительство Сирии, естественно, очень обеспокоены этой ситуацией – новая эскалация напряженности не работает на дело мира. Единственный выход из создавшейся ситуации – переговорный процесс при обязательном устранении США».

Бесчисленные нарушения суверенитета и нормальной государственной жизни в северной и восточной Сирии наложили серьезный отпечаток на эти районы и их население. Однако собеседник ФАН считает, что за некоторое время Дамаск сможет вернуться туда.

«Прежде всего нужно прекратить военные действия и вывести войска, прекратить поддержку террористов. Решение проблемы – политическое урегулирование, возможная конституционная реформа и процесс мирного восстановления экономики, — подчеркнул Шаповалов. — Сирия в настоящий момент поступательно движется в этом направлении; что же касается тех территорий, которые в настоящий момент захвачены – и Сирия, и ее союзники будут последовательно восстанавливать контроль над ними».

Не остается сомнения в том, что политика США в Сирии является сугубо деструктивной – используя статус союзника по НАТО, США стремятся погасить любые, даже очень грубые усилия, направленные на обеспечение стабильности. Курдские боевики, подконтрольные США, получают непрерывную помощь – однако в первую очередь в виде вооружений и военной техники. «Накачивая» вооружениями курдскую Рожаву, США создали целый регион-угрозу – и если политику Вашингтона не удастся остановить, уже в ближайшие годы начиненный оружием регион способен взорваться, напрямую затронув четыре страны. В этом случае не уйдут «без подарков» ни США, ни их европейские союзники – ведь именно им достанется новая волна беженцев, которая в ужасе откатится от полыхающего севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.