Киев закупил за рубежом устаревшие самоходные артиллерийские установки

Киев вновь закупил за рубежом устаревшие 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Зачем они понадобились ВСУ? Давайте попробуем разобраться с ответом на этот вопрос вместе.

122-мм «цветочек»

23 сентября сего года была опубликована информация, согласно которой Киев за 1,56 млн долларов приобрел у частной чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. 16 б/у 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», плюс — два комплекта артиллерийской части САУ для использования их в качестве доноров при ремонте «Гвоздик».

Это не первый случай приобретения Украиной за границей «Гвоздик». Так, например, 40 САУ 2С1 были импортированы Киевом из Чехии для ВСУ еще в 2018-м. Причем, данные САУ являлись машинами лицензионного польского производства. Их взяли с хранения польской армии, «откапиталили» на принадлежащем EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. заводе в Штернберке, после чего передали польской Wtorplast, которая, будучи типичной компанией-«прокладкой», и осуществила поставку САУ на Украину.

Судя по всему, поставка ВСУ за-за рубежа новой партии «Гвоздик» будет реализована по той же схеме.

122-мм самоходная артустановка (полковая гаубица) 2С1 «Гвоздика», разработанная на Харьковском заводе имени Орджоникидзе, была принята на вооружение Советской армии в 1970 году. Она отличалась надежностью, неприхотливостью, хорошей подвижностью и относительно небольшой ценой при достаточно высокой огневой мощи. Помимо СССР, «Гвоздика» выпускалась по лицензии в Польше и Болгарии. Считается, что за 1969-1991 годы всего с конвейера сошло более 10 тыс. «Гвоздик».

Впрочем, при всех ее положительных качествах, к началу XXI века советский 122-мм самоходный «цветочек» изрядно устарел. В РФ это учли и с 2003 года приступили к глубокой модернизации имеющегося парка «Гвоздик». Результатом этих работ стало появление 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С34 «Хоста», имеющих возможность «гвоздить» по целям боеприпасами повышенного могущества и оборудованными автоматизированной системой управления наведением и огнем. По мнению ряда экспертов, глубокая модернизация сделала «Хосту» на поле боя в три раза более эффективной САУ, чем «Гвоздика».

На Украине о модернизации «Гвоздик» впервые всерьез задумались лишь в 2015-м. Но дальше установки на старых самоходках системы спутниковой навигации и новых радиостанций дело при этом не пошло. Таким образом, в плане состояния артиллерийской части, украинские 2С1, как доставшиеся Киеву в наследство от Советской армии, так и закупленные в Восточной Европе, не отличаются от «Гвоздик» 1969-1991 годов выпуска.

Проще говоря, украинские «Гвоздики» не соответствуют современным требованиям. Причем, это всем было понятно еще в 2013 году, когда командование ВСУ приняли решение снять САУ 2С1 с вооружения. Но тут грянули Евромайдан в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начало гражданской войны в Донбассе. В новых обстоятельствах каждая боеспособная САУ, даже такая «старушка», как 2С1, стала цениться в ВСУ на вес золота.

Основной огневой игрок

Дело было так. После распада СССР на территории Украины остался мощнейший ракетно-артиллерийский «кулак», который в цифрах выглядел примерно следующим образом.

Тактические ракетные комплексы: 9К79 (9К79-1) «Точка(-У) — 90 шт.

РСЗО: 9К58 «Смерч» — 80 шт., 9К57 «Ураган» — 137 шт., БМ-21 «Град» — 315 шт.

САУ: 2С7 «Пион» — 99 шт., 2С19 «Мста-С» — 40 шт., 2С1 «Гвоздика» — 612 шт., 2С3 «Акация» — 463 шт., 2С5 «Гиацинт-С» — 24 шт., 2С9 «Нона-С» — 67 шт.

Буксируемая артиллерия: 2А65 «Мста-Б» — 185 шт., 2А36 «Гиацинт-Б» — 305 шт., Д-20 — 215 шт., Д-30 — 369 шт., МТ-12 «Рапира» — 540 шт.

Минометы… Давайте напишем «без счета», так будет проще и понятнее.

Последующие годы бурной украинской независимости сопровождались не только поломками, известным износом матчасти, а также массовой отправкой военной техники на хранение или списание, но и распродажей советского наследства. В частности, аж 116 «Гвоздик» ушли за денежку малую в Азербайджан, Конго и Судан. Туда же — в Конго и Судан — удалось продать 53 «Града». Азербайджан решил не мелочиться и в довесок к «Гвоздикам» прикупил 12 «Смерчей», 3 «Пиона», 16 «Акаций», 72 «Рапиры». И т.д., и т.п.

В итоге к 2014 году «дульно-вздульное» хозяйство ВСУ изрядно уменьшилось. При этом на базах хранения все еще много чего пылилось и ржавело. В строю же, согласно штатам, должно было находиться 12 «Точек-У», а так же 9К58 «Смерч» — 16 шт., 9К57 «Ураган» — 72 шт., БМ-21 «Град» — 54 шт., 2С19 «Мста-С» — 35 шт., 2С1 «Гвоздика» — 180 шт., 2С3 «Акация» — 180 шт., 2С5 «Гиацинт-С» — 18 шт., 2С9 «Нона-С» — 54 шт., 2А65 «Мста-Б» — 36 шт., 2А36 «Гиацинт-Б» — 36 шт., Д-20 — 36 шт., Д-30 — 162 шт., МТ-12 «Рапира» — 180 шт.

С началом вооруженного противостояния в Донбассе значительная часть перечисленных систем отправилась в «зону АТО». Как мы знаем, боевые действия на юго-востоке Украины, мягко говоря, отнюдь не всегда приносили ВСУ победы. Поэтому украинский артпарк постоянно нес потери, то превращаясь в обугленный металлолом, то доставаясь в виде трофеев ополченцам ДНР и ЛНР.

По самым скромным подсчетам, ВСУ лишились в Донбассе более 200 своих РСЗО, САУ и буксируемых артсистем. Особенно болезненными оказались потери 152-мм САУ «Мста-С» и 2С3 «Акация». Из-за дефицита САУ украинцам пришлось насыщать войска буксируемыми артсистемами, но это был, конечно, паллиатив. Ни по подвижности, ни по живучести буксируемые пушки и гаубицы конкурировать с САУ не могли.

Формирование Киевом новых мотопехотных и механизированных бригад, чьи артдивизионы тоже требовалось чем-то укомплектовывать, сделали САУ в ВСУ еще более востребованными. Вот тут-то украинские военные и вспомнили о той части своих «Гвоздик», которую до начала войны в Донбассе они успели отправить на базы хранения.

Процитируем экс-главу Украины Петра Порошенко:

«После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противовоздушной обороне и усложнила нашу возможность применять фронтовую военную авиацию, именно тогда ракетные войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю».

Оставим слова про «российскую агрессию», а также «кремлевский военторг» на совести пана Порошенко и отметим главное. Не рискуя задействовать против ДНР и ЛНР свои ВВС, украинские военные в противостоянии с вооруженными формированиями народных республик оказались вынуждены делать ставку исключительно на наземные комплексы вооружений. И в первую очередь — на комплексы артиллерийские.

В тот момент Киеву банально было не до «жира». Армии не хватало всего. В ситуации, когда часть стрелковых подразделений приходилось вооружать даже 7,62-мм пулеметами Максима обр. 1910/30 года, 122-мм «Гвоздики», способные двигаться и стрелять, воспринимались в ВСУ, как манна небесная!

«Будем посмотреть»

Впрочем, запас ремонтопригодных 2С1 на украинских базах хранения был конечен. К 2017 году он оказался полностью исчерпан. Срок завершения работ над перспективной украинской 155-мм самоходной гаубицей 2С22 «Богдана» в штабах ВСУ спрогнозировать не брался никто, а САУ — любые! — украинской армии нужны были как воздух…

Наладить выпуск (не путать с ремонтом!) на территории Украины «Мсты», «Акации» и «Гвоздики» Киев не мог. Купить за кордоном САУ западного образца или «Мсты» и «Акации» у украинцев тоже не получилось. Зато получилось купить «Акации».

Да — не новые. Да — б/у. Да — устаревшие. Но все еще способные двигаться и стрелять. В гипотетическом столкновении с Вооруженными силами РФ пользы от таких САУ украинцам было бы мало. Но вот устроить массу неприятностей защитникам Донецка и Луганска купленные украинцами за границей «Акации» были вполне способны. Что, собственно, и стало для Киева немаловажным доводом в пользу приобретения у чешской компании подержанных САУ.

Контракты на их поставку были заключены еще при Порошенко. Станет ли часто говорящий о необходимости мира новый президент Украины Владимир Зеленский продолжать практику закупок за рубежом для нужд ВСУ устаревших систем вооружения, ориентированных в первую очередь на борьбу с «сепаратистами», пока не ясно. Зато известно, что сверстанный при Зеленском проект государственного бюджета Украины на 2020 год, де-факто, предусматривает снижение темпов роста военных расходов «Незалежной», по сравнению с показателями времен каденции Порошенко.

Ну, а дальше, как говорят в Одессе, «будем посмотреть».