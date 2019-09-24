Депутаты КНР расскажут российским парламентариям, как бороться с иноагентами

Москва, 24 сентября. Депутаты Госдумы обсудят с коллегами из Китая проблемы борьбы с иностранными агентами, сообщил председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Пятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей пройдет в Госдуме 25-26 сентября 2019 года. По словам Гаврилова, депутаты, в том числе, рассмотрят особенности правового регулирования сети Интернет, деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов.

Напомним, Россия в эти месяцы формирует свое законодательство в отношении регулировании Интернета. В Госдуме учреждена специальная комиссия по выявлению фактов иностранного вмешательства в дела РФ для изучения масштабов влияния иностранных государств на внутреннюю политику страны. На одном из заседаний свои данные озвучили разные российские ведомства – министерство иностранных дел, министерство юстиции, Роскомнадзор, Генпрокуратура.

По сведениям Минюста, за последнее время девять иностранных СМИ признаны иностранными агентами, действующими на территории России на зарубежные финансы, 18 некоммерческих организаций внесены в реестр нежелательных для страны – считается, что они занимаются деятельностью, которая идет в ущерб безопасности России. По данным Генпрокуратуры, еще десять иностранных некоммерческих организаций могут быть признаны нежелательными после изучения их материалов в ведомстве.

Также 27 сентября думская комиссия планирует принять решение в отношении Deutsche Welle – их представителей уже дважды приглашали на заседание в Госдуму. В первый раз был приглашен представитель московского бюро Deutsche Welle. Но СМИ отказалось от участия, объяснив это тем, что работающие в России журналисты не обладают необходимыми полномочиями. В ответ главе комиссии Василию Пискареву предложили приехать в Германию. В Госдуме заявили о возможности ведения диалога исключительно на территории России. Повторное приглашение направили на имя генерального директора медиакомпании Петера Лимбурга. Глава комиссии Василий Пискарев дал понять, что даже если представители немецкого медиа не приедут, Deutsche Welle все равно обсудят на совещании в нижней палате парламента.