Трамп заявил о намерении США прекратить политику «бесконечных войн»

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона прекратить политику «бесконечных войн» и стремлении к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества. Об этом глава Белого дома заявил на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что цель Вашингтона не заключается в том, чтобы «продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются».

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Участие в ГА ООН примут 196 делегаций. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

При этом ранее сообщалось, что США отказали российским делегатам в ООН в выдаче визы. Американские визы не получили десять членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Причиной США назвали то, что документы на визы были поданы якобы в неправильные сроки. Москва опровергла эту информацию.

В Кремле, комментируя отказ Вашингтона предоставить визы российской делегации, заявили, что США нарушили взятые на себя международные обязательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.