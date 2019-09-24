Полуголая Глюкоза поделилась секретами женской красоты

Москва, 24 сентября. Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала откровенное фото и поделилась секретами женской красоты.

Провокационный снимок был опубликован на странице Глюкозы в Instagram. В подписи к фотографии певица дала несколько советов, как девушкам и женщинам сохранить природную красоту.

«Будьте собой, держитесь естественно, подчеркивайте свою индивидуальность», — посоветовала артистка.

Кроме того, Глюкоза призвала дам внимательно следить за осанкой, так как она «центр хорошего самочувствия». Также важную роль, по мнению Глюкозы, играет и питание: девушка посоветовала употреблять здоровую, вкусную и полезную еду.

По ее словам, необходимо подбирать только подходящие типу кожи средства за ухода за лицом. В течение дня воздух в комнате следует увлажнять, а помещение проветривать.

«Систематически ухаживайте за волосами, они — визитная карточка любой девушки, — констатировала звезда. — Делайте маски, следите за качеством волос и предотвращайте сухость».

Глюкоза также призвала подписчиц отказаться от вредных привычек. Любительницам ходить в солярий она посоветовала пользоваться кремом с SPF, чтобы кожа медленнее старела.

«Уделите время себе. Переутомление ужасно сказывается на красоте, — предупредила она. — Побалуйте себя чем-нибудь приятным — сходите в то место, где вам по-настоящему хорошо. Пусть это будет спа-салон, шоппинг с подругами, ужин с родными или расслабляющая ванна – обязательно находите такие драгоценные часы для себя».

Советы заинтересовали подписчиц Глюкозы, однако и представители мужского пола не смогли пройти мима снимка с полуобнаженной девушкой.

«Красотка, фигурка супер», — написали они в комментариях.

В августе Глюкоза сменила имидж и опубликовала фотографию в новом образе на своей странице в Instagram.