Врачи рассказали, что повышает риск развития старческой деменции

Москва, 24 сентября. Российские медики рассказали, что повышает риск развития старческой деменции — слабоумия. Они посоветовали начинать профилактику после 40 лет.

Ухудшение памяти, проблема с концентрацией внимания и слабые интеллектуальные возможности — это признаки деменции. Люди после 40 должны обращать внимание на питание, работу внутренних органов. Важно вести активный образ жизни.

Среди факторов риска, которые провоцируют развитие слабоумия — сахарный диабет, травмы головы, инсульт, инфекционные поражения головного мозга. Умственная активность снижается при отсутствии чтения.

Высокий холестерин в крови и злоупотребление алкогольными напитками, курение влияет на работу мозга. Препараты от депрессивных состояний негативно влияют на память человека.

Врачи напоминают, что если у человека начались проблемы с памятью, следует сразу обратиться к врачу, пишет Ria56. Ранее российские врачи рассказали, как сохранить хорошую память после 60 лет.

По мнению отечественных специалистов, тренировать мозг можно с помощью шахмат. Они посоветовали учить иностранный язык. Рукоделие помогает развивать мелкую моторику рук, это также полезно для мозга.