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Главные новости 24 сентября

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Главные новости 24 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 24 сентября.

Врач назвал причину, по которой Собчак могла отказаться от свадебного путешествия. Врач объяснил, почему Собчак отказалась от свадебного путешествия с Богомоловым.

Медики опровергли стереотип о том, что онкология является самым страшным заболеваниям, назвав пять смертельных болезней. Врачи рассказали о заболеваниях, которые страшнее рака.

Известный врач Александр Мясников рассказал, как продлить жизни при раке на примере своего отца. Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь при раке.

Телеведущий Владимир Соловьев разбушевался в прямом эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда про российскую историю». Соловьев разбушевался в прямом эфире из-за «либерального бреда про российскую историю».

Федеральное агентство новостей рассказывает, кого ждет прибавка к пенсиям и зарплатам с 1 октября 2019 года. Кому и насколько повысят пенсии и зарплаты с 1 октября 2019 года.

Актриса Анастасия Заворотнюк владеет имуществом почти на полмиллиарда рублей. Эксперты оценили имущество Заворотнюк почти в 500 млн рублей.

Жена известного российского и советского актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик призналась, что скрывала от близких свой рак. Супруга Виторгана призналась, что скрывала рак от своих родных.

Министерство обороны России опровергло заявление властей Эстонии о нарушении границы российским истребителем Су-34. МО РФ отреагировало на заявление Эстонии о нарушении самолетом Су-34 воздушного пространства.

Правоохранители смогли выявить несовершеннолетнего, который планировал пойти на радикальные действия. Массовое убийство удалось предотвратить в кировской школе.

Одну из ролей сериала Федора Бондарчука, снятого по сценарию его жены Паулины Андреевой, сыграл режиссер Константин Богомолов. Муж Собчак снялся в сериале «Псих» Федора Бондарчук.а

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