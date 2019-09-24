Супруг Заворотнюк впервые ответил на вопрос о состоянии жены

Москва, 24 сентября. Супруг заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые высказался о состоянии жены. Актриса, по слухам, борется с раком мозга.

Семья и знакомые Заворотнюк до этого ничего не рассказывали общественности о том, как чувствует себя звезда сериала «Моя прекрасная няня», которую госпитализировали в московскую больницу. Фигурист Чернышев, который женился на актрисе в 2008 году, не делал никаких публичных заявлений.

Связаться с ним и расспросить о случившемся удалось коллеге Алексею Ягудину. В эфире передачи «Пусть говорят» фигурист заявил, что писал супругу Заворотнюк сразу после того, как узнал из прессы о состоянии актрисы, однако сообщения остались непрочитанными.

Тогда Ягудин, как он утверждает, позвонил Чернышеву. Тот, по словам фигуриста, был крайне немногословным, отвечая на вопрос о состоянии Заворотнюк.

Напомним, у Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Сама артистка не поддерживает никакой связи с внешним миром — из ее палаты убрали телевизор, а доступа к телефону у нее нет, о чем рассказывали друзья.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения актрисы с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций по ее лечению, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает такой возможности. В субботу стало известно, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Ранее стало известно, что частная клиника засекретила медкарту звезды. Палата, в которой лежит артистка, взята под охрану.