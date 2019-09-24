В Киеве объяснили, как Зеленский визитом в США загнал себя в политическую ловушку

Ведущие киевские политологи обсудили текущий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Украинского лидера признали «заложником внутриамериканской политической ситуации» и констатировали, что ему фактически предстоит «пройти между Сциллой и Харибдой». Корреспондент Федерального агентства новостей передает подробности из Киева.

По мнению политолога-международника Владимира Воли, с одной стороны, визит Владимира Зеленского в США намеренно сделали трехдневным, чтобы «подчеркнуть масштаб отношений между странами». С другой стороны, президент Украины загнал себя в политическую ловушку.

«Украинский лидер приехал туда в разгар скандала, намеренно устроенного американскими масс-медиа и истеблишментом с целью максимально надавить на Трампа, — считает Воля. — Его обвиняют в стремлении любой ценой заполучить от Украины компромат на лидера гонки от демократов Джо Байдена. В итоге Зеленский, как и без того малоопытный во внешней политике человек, попал в очень тяжелую ситуацию. Ему предстоит выбирать – либо Украина поддерживает нынешнюю республиканскую администрацию, и тогда он должен привезти «железный» компромат на Байдена. Человека, который фактически отдавал приказы президенту Порошенко, и устроил своего непутевого сына в энергокомпанию Burisma на зарплату в сотни тысяч долларов в год. Либо он принимает сторону демократов — и тогда он приезжает с пустыми руками, и пытается всю эту историю «спустить на тормозах». По сути, в данной ситуации Зеленский — свидетель и невольный фигурант внутриамериканского скандала».

По мнению политолога, директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, «пропетлять» в этой ситуации у Зеленского при всем желании не получится.

«Для американских демократов предвыборные ставки очень высоки, и фигура Байдена для них принципиальна, — говорит Белашко. — Именно демократы предоставили команде Зеленского обширный кадровый ресурс для назначений в новую власть. Их же структуры, по сути, спонсируют парламентскую партию «Голос», которая имеет вес в новой Раде. Наконец, именно они недавно сломили сопротивление Трампа при выделении финансовой помощи Украине на 250 млн долларов. Если украинский президент приедет на встречу с Трампом с готовым компроматом на Байдена, в Демпартии ему этого не простят. Если же он приедет с пустыми руками – этого ему не простят уже в команде Трампа. Потому что единственное, что реально нужно действующей администрации от Украины – это компромат на Байдена и его сына.

Отдельно политологи обсудили, какие бонусы может получить Украина от Соединенных Штатов, если визит ее президента за океан будет плодотворным.

«Лучшее, что может предложить Трамп Зеленскому в благодарность за помощь в борьбе против Байдена — это совместная фотография в кулуарах Генассамблеи ООН, а также приглашение посетить с официальным визитом Вашингтон, — считает директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. — Объем финансовой помощи Киеву явно увеличен не будет, летальные вооружения Украине также никто продавать не собирается. Ну, могут в качестве поощрения предложить покупать еще больше американского сжиженного газа у Польши, или какие-нибудь старые американские паровозы или военные катера. Большего Америка предлагать нам не собирается. В данный момент ей это просто не нужно».

Также эксперты уверены, что Трамп в нынешней политической ситуации заинтересован провести на встрече с Зеленским как можно меньше времени.

«Любая долгая беседа с президентом Украины, даже в формате «встречи на полях», тут же будет использована крупнейшими американскими масс-медиа против Трампа, — уверен Рудяков. — Его наверняка обвинят в том, что, «вот, он выжимает из Зеленского фактуру, компрометирующую демократов».

Поэтому ни о какой совместной пресс-конференции, или даже долгой беседе в кулуарах Генассамблеи в данном случае не может идти речи. По его мнению, в интересах Трампа — наскоро поговорить с украинским президентом «на ногах», сделать совместное фото и удалиться восвояси как можно быстрее.

Визит Зеленского в США никак не способен изменить и ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины, уверены политологи.

«Соединенные Штаты уже использовали все свои лоббистские возможности для того, чтобы попытаться остановить реализацию «Северного потока — 2», — считает Владимир Воля. — Тем не менее, вскоре этот трубопровод будет готов. А в конце нынешнего года в любом случае вступит в строй газопровод «Турецкий поток», он уже проходит испытания в тестовом режиме. Уже понятно, что не будет и никаких санкций за участие в «СП — 2» для европейских компаний. Видимо, в команде Трампа уже поняли, что ссориться по такому поводу с европейскими партнерами не имеет смысла. Поэтому ситуация с транзитом газа через Украину сегодня сведена для Трампа на уровень треугольника «Россия — Украина — Евросоюз». И ждать здесь каких-либо прорывов Киеву явно не стоит».

В целом, по мнению киевских политологов, в ходе нынешнего визита Владимир Зеленский поставлен в такую ситуацию, когда ему не стоит проявлять излишнюю активность на Генассамблее. Более того, в ходе визита в США ему лучше максимально «не высовываться». Ведь каждый неверный шаг украинского президента может серьезно подорвать его имидж на Западе, и как следствие, навредить всей Украине.