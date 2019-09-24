США расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон, 24 сентября. США расширил санкции против Венесуэлы. Сообщение об этом опубликовало на официальном сайте американского министерства финансов.

Уточняется, что в черный список включены четыре компании и четыре судна. Как уточняет РИА Новости, речь идет о трех компании Панамы Bluelane Overseas sa, Tovase Development сorp, Trocana World inc, а также кипрской Caroil Transport Marine ltd. Танкеры, попавшие под санкции, также принадлежат Панаме.

Напомним, массовые протесты в Венесуэле начались в январе этого года почти сразу после приведения президента Николаса Мадуро к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным лидером страны. США и ряд западных стран выразили поддержку Гуайдо. Россия, Китай, Турция и многие другие страны поддержали Мадуро как единственно избранного президента Венесуэлы.

Тем временем западные СМИ начали распространять фейковые новости об обстановке в латиноамериканской стране. В частности, был опубликован вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывезли авиакомпании РФ. Еще одним примером фейковой новости стала новость о так называемой ЧВК «Вагнера». Россия и Венесуэла эти фейки опровергли. Позднее с опровержением выступили и сами издания, распространившие эту лживую информацию.