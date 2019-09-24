WADA может отстранить Россию от Олимпиады 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

Визы для российской делегации
Представители российской делегации, позднее получат американские визы и смогут поехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Который, кстати, оказался в списке тех, кому отказали в визе.
«Генассамблея продолжается несколько месяцев. Там есть очень актуальные вопросы. Поэтому я не исключаю, что в зависимости от хода дискуссии на Генассамблее тем или иным членам российской делегации все-таки будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею», — сказал сенатор Константин Косачев.
Однако, по мнению Косачева, это вряд ли произойдет в ближайшие дни. Отметим, визы в США не выдали 10 членам российской делегации. Американская сторона нашла оправдание, якобы визовые запросы поступили слишком поздно. Но здесь неувязочка, официальная нота МИД России в адрес посольства США в Москве с документами ушла адресату 30 июля, то есть 55 дней назад. Видимо, и этого времени оказалось мало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.
По Крымскому мосту проехал первый поезд
Первый поезд проехал по железнодорожной части Крымского моста. Маршрут пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная. Тепловоз совершил проезд в тестовом режиме. Первыми удалось проехать представителям российских СМИ, дорога заняла у журналистов около получаса.
«Это тестовый проезд на самоходном вагоне. Движение планируется запустить в декабре этого года», — пояснил владелец компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.
Работы идут по графику, уже закончен монтаж мостовых конструкций, сейчас укладывают железнодорожные коммуникации, а на Таманском полуострове идет рекультивация земель. Напомним, Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала 15 мая прошлого года. С того момента по нему проехало более 7 млн машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года. Открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года.
Угроза отстранения России от Олимпиады
Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал претензии WADA (Всемирного антидопингового агентства) к России и назвал эту угрозу вполне реальной.
«WADA предъявляет претензии по допингу и искажению якобы результатов в системе, допуска к которой у представителей российской власти нет, зато есть у господина [Григория] Родченкова (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, прим. ФАН), находящегося в США», — заявил председатель Госдумы Петр Толстой.
Напомним, что Григорий Родченков — информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2016 году он бежал в США и рассказал якобы о допинговой системе в российском спорте. Впрочем, свои рассказы он не подтвердил никакими доказательствами. Теперь же Россию могут отстранить от участия на фоне подозрений в неких «манипуляциях данными», которые были направлены в WADA в начале 2019 года. И все происходит по тому же сценарию, предъявляют претензии, а доказательств никаких нет.
«Срок на объяснение и дальше как следствие угроза отстранения России от участия в Олимпиаде в Токио. Это абсолютно реально. Поскольку мы прошлый раз не нашли адекватного ответа на эту «олимпийскую» проблему, то нам ее закономерно жизнь возвращает. И пока мы ответ не найдем, так и будет», — председатель Госдумы Петр Толстой.
Тем не менее, в течение трех недель Россия обязана подготовить ответ WADA.