WADA может отстранить Россию от Олимпиады 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

Визы для российской делегации Представители российской делегации, позднее получат американские визы и смогут поехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Который, кстати, оказался в списке тех, кому отказали в визе. «Генассамблея продолжается несколько месяцев. Там есть очень актуальные вопросы. Поэтому я не исключаю, что в зависимости от хода дискуссии на Генассамблее тем или иным членам российской делегации все-таки будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею», — сказал сенатор Константин Косачев. Однако, по мнению Косачева, это вряд ли произойдет в ближайшие дни. Отметим, визы в США не выдали 10 членам российской делегации. Американская сторона нашла оправдание, якобы визовые запросы поступили слишком поздно. Но здесь неувязочка, официальная нота МИД России в адрес посольства США в Москве с документами ушла адресату 30 июля, то есть 55 дней назад. Видимо, и этого времени оказалось мало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.

По Крымскому мосту проехал первый поезд Первый поезд проехал по железнодорожной части Крымского моста. Маршрут пролегал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная. Тепловоз совершил проезд в тестовом режиме. Первыми удалось проехать представителям российских СМИ, дорога заняла у журналистов около получаса. «Это тестовый проезд на самоходном вагоне. Движение планируется запустить в декабре этого года», — пояснил владелец компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг. Работы идут по графику, уже закончен монтаж мостовых конструкций, сейчас укладывают железнодорожные коммуникации, а на Таманском полуострове идет рекультивация земель. Напомним, Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала 15 мая прошлого года. С того момента по нему проехало более 7 млн машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года. Открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года.