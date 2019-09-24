Киев заявил, что Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии ГА ООН

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил офис президента Украины во вторник.

«Президент Украины принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве отметили, что в течение следующих дней Зеленский проведет ряд двусторонних встреч. В том числе у Зеленского запланировано общение «с бизнес-кругами, бондхолдерами и инвесторами».

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Участие в ГА ООН примут 196 делегаций. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Кроме того, 25 сентября ожидается выступление Зеленского в ГА ООН.

Ранее стало известно, что США отказали российским делегатам в ООН в выдаче визы. Американские визы не получили десять членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Причиной США назвали то, что документы на визы были поданы якобы в неправильные сроки. Москва опровергла эту информацию.

В Кремле, комментируя отказ Вашингтона предоставить визы российской делегации, заявили, что США нарушили взятые на себя международные обязательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.