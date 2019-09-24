Германия выдает визы жителям ДНР и ЛНР по российским паспортам

Берлин, 24 сентября. Германия ставит визы жителям ДНР и ЛНР в их новые российские паспорта, полученные в апреле этого года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Депутат «Свободной демократической партии Германии» Рената Альт, которая является докладчиком парламентской группы по Украине и России, рассказала, что правительство ФРГ не делает разницы между обычными российскими паспортами и теми, что РФ выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Она также сообщила, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов, при этом часть из них пришлась на жителей республик.

Альт уверена, что таким образом федеральное правительство Германии подрывает «все усилия по деэскалации и установлению мира на Украине».

Она возмущена тем, что федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел страны лишь на словах критикуют практику выдачи российского паспорта жителям Донбасса, но одновременно позволяют ставить визы в эти документы.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что одной из приоритетных целей республики является интеграция в российское пространство и вхождение в состав России на правах федеративного округа.

Украинский МИД выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, напоминает «Взгляд».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. Стороны конфликта позже подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. Однако Украина не выполняет взятые на себя обязательства и систематически нарушает договоренности.