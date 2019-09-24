Московская больница засекретила медкарту Заворотнюк

Москва, 24 сентября. Частная клиника, в которой лежит актриса Анастасия Заворотнюк, засекретила медкарту звезды, сообщила сотрудница медицинского учреждения.

По информации журналистов, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в больнице, расположенной неподалеку от спорткомплекса «Олимпийский». Палата, в которой лежит артистка, взята под охрану.

Всех посетителей клиники у входа встречает охранник, который интересуется целью визита. Если в ответ он слышит фамилию Заворотнюк — общение прекращается и гостю показывают на выход.

Журналисты всеми силами пытаются добиться любой информации о состоянии актрисы, у которой, если верить слухам, якобы диагностирована четвертая стадия рака. Как рассказала одна из медсестер клиники, представители прессы пытаются подкупить персонал, предлагая за любую информацию от 100 тысяч рублей до миллиона рублей. Однако сами медики ничего не знают о знаменитой пациентке, потому что ее карта засекречена.

«На самом деле никто толком ничего не знает — только лечащие врачи, — приводит слова одной из сотрудниц больницы «Собеседник». — Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы».

Известно, что в палате актрисы дежурят супруг актрисы Петр Чернышев и ее директор Марина Потапова.

Напомним, этим летом Заворотнюк перестала появляться на публике. На фоне ее загадочного исчезновения появились слухи о том, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга. Родные звезды отказываются делать какие-либо официальные заявления.

Ранее телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк.