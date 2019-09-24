В Совфеде ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства

Москва, 24 сентября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал обвинения Эстонии в нарушении границы российским истребителем Су-34.

Ранее в министерстве обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 ВКС РФ якобы нарушил воздушное пространство страны. Эстонские военные утверждают, что российский истребитель якобы находился в воздушном пространстве республики менее минуты.

Клинцевич отметил, что заявление Минобороны Эстонии вписывается в антироссийский тренд, который активно эксплуатируют эстонские политики. Сенатор напомнил недавнее заявление МИД Эстонии, в котором эстонские дипломаты попытались опровергнуть роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии.

«Создается впечатление, что определенные силы в Эстонии пытаются использовать любой повод, чтобы не допустить улучшения отношений между нашими странами, а если «подходящий повод» под руку не подворачивается, то выдумать его», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

24 сентября Минобороны РФ опровергло заявление Таллина о нарушении эстонской границы российским истребителем. В ведомстве отметили, что Су-34 выполнял полет в небе над нейтральными водами Балтийского моря. В ходе полета пилот российского истребителя находился на связи с эстонскими диспетчерскими службами. В Минобороны РФ подчеркнули, что полет истребителя Су-34 осуществлялся в соответствии с международными правилами, что подтверждается средствами объективного контроля.