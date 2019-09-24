Матвиенко выдвинули на пост спикера Совета Федерации

Москва, 24 сентября. Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации, заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Он уточнил, что решение об этом было принято единогласно на заседании Совета палаты.

При этом Тимченко отметил, что Матвиенко сама поинтересовалась, будут ли самовыдвиженцы на эту должность.

«Но никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет», — подчеркнул сенатор в комментарии РИА Новости.

Голосование пройдет 25 сентября. Ранее Тимченко заявлял агентству ТАСС, что смена спикера Совфеда вряд ли произойдет, учитывая «харизму и авторитет Валентины Ивановны».

18 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совфед в качестве представителя правительства Северной столицы.

Напомним, Матвиенко занимает пост председателя Совета Федерации с 21 сентября 2011 года.