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Глава Нацполиции Украины объявил об отставке

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Глава Нацполиции Украины объявил об отставке

Киев, 24 сентября. Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своем решении уйти в отставку.

Во вторник на брифинге он рассказал, что уже передал министру заявление об уходе с должности.

«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — добавил он.

Свое решение Князев никак не объяснил. Он также не указал, кто, на его взгляд, может занять пост главы Нацполиции.

Отметим, что сам Князев работал в этой должности с февраля 2017 года. Под его руководством развивалась патрульная полиция Украины, происходила реорганизация уже имеющихся подразделений, создавались новые департаменты.

Глава Нацполиции Украины объявил об отставке

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства. Пост замруководителя СВР он занимал с июля текущего года. До 2013 года Евдокимов работал в должности начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сентябре глава Украины распорядился также уволить с должности постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу. В ходе заседания Верховной рады в конце августа он был назначен вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

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Источник: ТАСС
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