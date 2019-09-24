Глава Нацполиции Украины объявил об отставке

Киев, 24 сентября. Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своем решении уйти в отставку.

Во вторник на брифинге он рассказал, что уже передал министру заявление об уходе с должности.

«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — добавил он.

Свое решение Князев никак не объяснил. Он также не указал, кто, на его взгляд, может занять пост главы Нацполиции.

Отметим, что сам Князев работал в этой должности с февраля 2017 года. Под его руководством развивалась патрульная полиция Украины, происходила реорганизация уже имеющихся подразделений, создавались новые департаменты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства. Пост замруководителя СВР он занимал с июля текущего года. До 2013 года Евдокимов работал в должности начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сентябре глава Украины распорядился также уволить с должности постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу. В ходе заседания Верховной рады в конце августа он был назначен вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.