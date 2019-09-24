В ООН не хотят слушать антироссийские заявления Украины

Мода на русофобию сходит на нет; в ООН не желают слушать антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог, публицист Юрий Голубь.

Зеленскому могут не дать слово

Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, которые будут выступать на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Во вторник, 24 сентября, открылась неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и продлится она до 30 сентября. Ожидается участие 196 делегаций. В их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра. Кроме того, впервые в мероприятии примет участие Владимир Зеленский. Его выступление в ООН запланировано на 25 сентября.

«Страна» изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет. Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений», — говорится в сообщении.

Примечательно, что в 2018 году бывший на тот момент украинский президент Петр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи.

Отсутствие влияния

Как отметил политолог Максим Жаров, ООН — организация со строгой иерархией. Поэтому далеко не каждый руководитель страны-члена ООН может выступить на сессии ее Генассамблеи. У каждого заседания Генассамблеи ООН есть своя четко сформулированная повестка, в связи с чем в рамках пленарного заседания резервируются выступления только тех лиц, которые непосредственно задействованы в решении того или иного вопроса повестки дня.

«Владимир Зеленский, кроме как по вопросам статуса Крыма и Донбасса, не имеет никаких заявлений или предложений к мировому сообществу. Украина, даже являясь благодаря доброй воле руководства СССР одним из основателей ООН, к настоящему моменту превратилась во третьеразрядную страну, чье влияние на мировую политику равняется почти что нулю. Поэтому выступление Зеленского в рамках пленарного заседания ГА ОНН и не планируется», — заключил Максим Жаров.

По словам Юрия Голубя, было бы слишком наивно считать это случайностью. Тем более, что выступление в Генасамблее широко анонсировала администрация Зеленского.

«О сути предполагавшегося выступления ярко свидетельствует состав украинской делегации, куда входят, в частности, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко. Впрочем, и без того было понятно, что новая киевская власть стремится использовать ООН как трибуну для нагнетания антироссийской истерии. Но судя по всему, дело в том, что мода на русофобию понемногу идет на спад», — пояснил Юрий Голубь.

Эксперт напомнил, что Украине то военную помощь заморозят, то прямым текстом заявят о том, что ее тема надоела Европе и Западу в целом. К тому же тема украинской коррупции, о борьбе с которой тоже собирался рассказывать Зеленский, в последнее время тоже весьма болезненна для американского истеблишмента. Как выясняется, тема эта напрямую касается потенциального соперника президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом собирается обсудить вопросы урегулирования ситуации на территории Донбасса.