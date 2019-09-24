В Совфеде и Госдуме оценили перспективы визита Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву и назвал РФ своей «российской родиной». Об этом он написал в Twitter.

«Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами», — заявил глава Венесуэлы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал визит Мадуро знаковым и закономерным.

«Мадуро возглавляет страну, которая имеет серьезные перспективы. Мы заинтересованы в сотрудничестве, оно может быть плодотворно и для нас, и для жителей Венесуэлы. Данный визит может только усилить отношения между нашими странами. Полагаю, эта поездка будет крайне плодотворной и для его страны, и для Российской Федерации. При этом подчеркну, что очень многие, в том числе и на его континенте, не хотели бы, чтобы эти отношения выстраивались более плотно», — отметил Франц Клинцевич.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в свою очередь подчеркнул, что поездка является ожидаемой. Она покажет всему мировому сообществу, что Москва всегда готова поддержать Каракас, а также и дальше укреплять международное сотрудничество.

«Это очень важный визит для двух государств. Таким образом Мадуро показывает, какие у него приоритеты во внешней политике. Он демонстрирует, что Россия — очень надежный гарант не только независимости и целостности нашего государства, но и независимости и целостности дружественных нам стран. Я думаю, что этот визит позволит еще раз обсудить вопросы, касающиеся безопасности стран, дружественно настроенных по отношению к нам. Также это касается вопросов экономического, военно-технического сотрудничества, ну и культурного. Это демонстрирует, что ситуация в Венесуэле полностью под контролем. Мадуро демонстрирует готовность в любой момент покинуть территорию государства. Ситуация нормализовалась», — заключил Александр Шерин.

Ранее Мадуро рассказал, что вскоре в стране пройдут парламентские выборы.