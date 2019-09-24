Новый зал единоборств открылся в Луганске при поддержке спортивной общественности РФ

Луганск, 24 сентября. Новый спортивный зал единоборств открылся в Луганском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова при поддержке главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника и спортивной общественности РФ. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Средства на ремонт помещения выделил глава ЛНР. Спортивное оборудование и инвентарь доставили в республику при участии Благотворительного фонда «Я расту со спортом», Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта, вице-президента Федерации спортивной борьбы России, а также мастера спорта по вольной борьбе Григория Карамалака.

Право открыть новый зал было предоставлено президенту Благотворительного фонда «Я расту со спортом» и директору кадетского корпуса Владимиру Базаке. К собравшимся в зале также обратился президент российского фонда «Я расту со спортом» Мирослав Смирнов.

«Я впервые вижу столько нарядных солдат, будущих защитников. Переполняет чувство гордости за то, что мы это сделали. Довольно-таки долго мы реализовывали этот проект, очень много было разных препятствий. Но тем не менее это третий спортивный зал, который открыт далеко не просто. Два предыдущих зала мы открывали очень долго, потому что у вас тут все-таки такое неспокойное место. Нам это удалось, это наша общая победа! Теперь, ребята, мы с вами на долгое время друзья. Вы это запомните раз и навсегда. Мы теперь одна команда, мы теперь все вместе. Мы не просто так открыли зал и куда-то исчезли, мы теперь будем плотно работать, постоянно будем на связи. Можно даже создать общую группу, общий чат, где мы будем общаться, радоваться вашим успехам и соответственно как-то вас поддерживать», — отметил Смирнов.

Советник главы республики по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко поблагодарил президента благотворительного фонда «Я расту со спортом» за поддержку и помощь в воспитании молодых ребят.

«Вы все видите, что руководство республики уделяет сейчас особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию кадетского образования. Это открытие новых кадетских классов, запуск учебной программы и, конечно же, улучшение качества жизни кадетов. Только в 2018–2019 годах была выделена довольно крупная сумма на развитие и алчевского и луганского кадетского корпусов. Это показатель того, что руководство республики видит вас, знает о ваших заслугах, — сказал Юрченко.

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало отметил, что «сегодня в республике большое знаковое событие, это не просто праздник, это еще один шаг к налаживанию мирной жизни».

«Спорт – это то направление, которое объединяло людей, но и останавливало в разные времена войны на нашей земле. Поэтому я надеюсь, что открытие этого спортзала также послужит укреплению мира на нашей земле. Я надеюсь, что в таких прекрасных условиях, которые сегодня созданы в этом кадетском корпусе, вырастит не один чемпион, который войдет в десятку, а может быть и станет лучшим из этой десятки среди боксеров, борцов или просто достигнет больших успехов в спорте», — сказал он.

Министр МЧС ЛНР Евгений Кацавалов отметил, что «мужчина, который с юного возраста занимается спортом, имеет и морально-психологическую устойчивость и, естественно, физическую».

«Это как раз то, что нужно нашей республике в ее становлении. Я вас поздравляю с этим праздником! С открытием нового спортивного зала», — сказал он.

Директор кадетского корпуса Владимиру Базака выразил надежду, что «данный спортивный зал принесет нам еще больше успехов в физической подготовке наших кадетов».