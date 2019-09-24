В АТОР предупредили о возможном падении спроса на услуги «Интуриста» и «Библио Глобуса»

Москва, 24 сентября. Спрос на услуги туроператоров «Интурист» и «Библио Глобус» в ближайшее время может упасть на 20% из-за ухода компании Thomas Cook с мирового туристического рынка. Об этом предупредила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, «Интуристу» и «Библио Глобусу» был нанесен большой имиджевый, а не финансовый удар, однако его можно пережить. Ломидзе отметила, что ситуацию необходимо рассматривать в динамике.

«Я думаю, что первые дни снижение спроса у туроператоров «Интурист» и «Библио Глобус» будет порядка 20%, но потом ситуация будет складываться в зависимости от информационного фона», — цитирует слова Майи Ломидзе РИА Новости.

Она добавила, что в дальнейшем ситуация может выровняться и выйти к среднерыночным показателям. Однако она может и усугубиться, если появится исключительно негативный информационный фон, пояснила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе уточнила, что пока тенденции к негативным последствиям нет.

Ранее компания Thomas Cook объявила о старте процедуры ликвидации. Как пояснили в пресс-службе туроператора, невзирая на огромное количество попыток, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Компания Thomas Cook является одной из старейших туристических фирм в мире, она была основана в 1841 году.

Российский оператор «Интурист» сообщил, что продолжает работу, несмотря на ликвидацию Thomas Cook. Как отметил исполнительный директор компании Сергей Толчин, «Интурист» является российским юрлицом, и он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта.