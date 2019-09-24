В России назвали обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы информационной атакой

При помощи информационных атак на Россию Соединенные Штаты пытаются продать Европе американские противовоздушные системы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Страхи Эстонии

Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление эстонской стороны о якобы нарушении границы самолетом ВКС РФ, заметив, что Су-34 пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, поэтому никаких претензий быть не может.

Ранее в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии выразили озабоченность в связи с тем, что истребитель Су-34 ВКС РФ якобы нарушил воздушную границу балтийской республики.

«23 сентября самолет ВКС России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — говорится в тексте сообщения Минобороны.

Военное ведомство РФ также подчеркивает, что «никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось».

«Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», — заключают в Минобороны.

Продажа американских ПВО

Как отметил Сергей Простаков, информационная повестка последнего времени заполнена событиями, которые так или иначе касаются двух важнейших и связанных между собой вопросов. Речь идет о политическом противостоянии в связи с приближением выборов президента США и переформатировании Вашингтоном всей американской глобальной системы ПРО.

«Вопросы эти имеют прямое отношение друг к другу из-за противоборства сил внутри военного и разведывательного сообществ США. Они представляют собой части борющихся за глобальное влияние группировок, для которых иностранные государства, как и их объединения — лишь пешки в их «большой игре», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, это справедливо и по отношению к НАТО и его члену — Эстонии. В случае с этой прибалтийской страной налицо попытка в очередной раз использовать тему «российской угрозы». Она устраивает и американское военное лобби вместе с «ястребами» среди республиканцев и демократов, ищущих мотивацию для продолжения гонки вооружений, и эстонские власти, которые цинично зарабатывают на теме «противостояния России».

«Поэтому заявление Эстонии можно рассматривать лишь как очередной, не первый и, к сожалению, не последний пример информационной агрессии против России. Оно прекрасно синхронизировано с историей атаки на саудовский нефтеперерабатывающий комплекс и явно доносит простую мысль о необходимости масштабных вливаний в создание новых американских средств ПВО и ПРО, причем за счет других стран, причем не только Японии с Южной Кореей (вокруг которых муссируется тема уже «китайской угрозы») или Саудовской Аравии, но и европейских в том числе», — заключил Сергей Простаков.

Накануне эстонское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении прибалтийской республики советскими солдатами. Более того, Таллин пытается убедить всех, что обнародованная РФ 22 сентября информация является «исторически неверной».