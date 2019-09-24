Политолог объяснил, почему Зеленский превращается в диктатора

Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность президенту Украины единолично утверждать план обороны страны. Кроме этого, глава государства также утверждает военно-административное деление территории Украины.

Зеленский чувствует угрозу от представителей прежнего руководства страны, поэтому пытается противодействовать ему через принятие законодательных актов, увеличивающих полноту его власти, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Принятый закон определяет план обороны Украины как совокупность документов, которые определяют содержание, объемы и сроки политических, экономических, социальных и других мероприятий, необходимых для защиты страны в случае вооруженного конфликта, а также порядок выбора исполнителей для их воплощения. Порядок разработки плана обороны должен определять кабинет министров Украины.

Сегодня процессы, которые происходят на Украине, работают по принципу «сгорел сарай, гори и хата», говорит Кот.

«Ситуация лепит из него абсолютного диктатора и узурпатора власти, хотя он, может быть, этого не хотел. По всем законам жанра он подтягивает под себя максимальный функционал для принятия быстрых и резких решений. У него в руках сегодня Верховная рада, кабмин, но пока нет всей полноты судебной власти. Однако этот вопрос не за горами. Когда мы слышим, что принят и подписан новый закон, который позволяет Зеленскому единолично принимать решения по поводу плана обороны внутри государства, без согласования с другими инстанциями, то это говорит о том, что ему это крайне необходимо», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Зеленский чувствует жуткую угрозу со стороны «осколков власти экс-президента Петра Порошенко», которые находятся на всех вертикалях различных ведомств Украины, утверждает политолог.

«Они есть и в прокуратуре, МВД, СБУ и ВСУ, т. е. везде. Поэтому ему, естественно, необходимо иметь в руках рычаг, позволяющий достаточно быстро реагировать на предотвращение этих угроз», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, Верховная рада 20 сентября наделила главу Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны. Соответствующий законопроект внес в парламент сам украинский лидер Владимир Зеленский. Однако ранее предоставление президенту такого единоличного права вызвало замечания со стороны оппонентов действующей власти.