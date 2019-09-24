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Киселев объяснил, почему Интернет не является конкурентом телевидению

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Киселев объяснил, почему интернет не является конкурентом телевидениюСочи, 24 сентября. Интернет не является конкурентом телевидения, поскольку телевидение представляет собой один из источников контента для него. Об этом заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня», российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Он выступил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи и прокомментировал технологическое развитие журналистики.

«Появилась, как мне представляется, мнимая конкуренция с телевидением, потому что Интернет — это всего лишь некий резервуар, который наполняется контентом с разных сторон. И телевидение — это один из источников контента для Интернета. Многие смотрят работы телевизионных журналистов в Интернете. Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда», — заявил Киселев.

По мнению журналиста, телевидение в дальнейшем будет менять формы и станет более интерактивным, но точно не исчезнет.

Тем, кто говорит о смерти этого канала коммуникации, Киселев посоветовал посмотреть на телевидение в США, где именно этот тип средств массовой информации является ведущим, и обратить внимание на то, «что делают телевизионные каналы с Трампом сейчас в Штатах». 

Он также выразил уверенность, что всегда будет существовать, в частности, региональное телевидение, которое, по его мнению, имеет большие перспективы, являясь ценным источником информации и ценной опорой в жизни. 

Телеведущий добавил, что современному телевидению, радио и печатным СМИ необходимо обязательно создавать свои площадки в Сети.

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Источник: РИА Новости
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