Москва, 24 сентября. Жители стран Евросоюза предпочли бы сохранить нейтралитет в случае военного конфликта между США и Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

Долго время идея «трансатлантического единства» не подвергалась сомнению в европейском обществе. Жители Евросоюза видели в лице США надежного долгосрочного партнера. Однако итоги последнего социологического опроса свидетельствуют о банкротстве идеи «трансатлантической солидарности». От 3% до 19% опрошенных заявили о своем доверии к США как к стране, на защиту которой они могут рассчитывать. При этом 25–60% опрошенных заявили, что рассчитывают только на Евросоюз. В случае же конфликта между США и Россией от 53% до 85% респондентов заявили о нежелании поддерживать любую из сторон.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что искусственная конфронтация с Россией, которую усиленно навязывает Вашингтон, утомила население европейских стран. Жители ЕС не хотят ссориться с Россией в угоду геополитическим интересам США.

При этом самый высокий уровень доверия американцам продемонстрировали жители Польши. Более 33% опрошенных готовы поддержать Вашингтон в гипотетическом конфликте между США и Россией. Несмотря на то, что в Польше сохраняется антироссийский тренд, подобные настроения получают все меньшую общественную поддержку. Более 45% респондентов выбрали нейтралитет в случае конфликта между США и РФ.

Кроме того, идеи правящих элит Польши не находят понимания у молодых людей, которые скептически настроены к государственным и частным СМИ. По мнению экспертов, правительствам европейских стран придется обратить внимание на изменения политических настроений общества. Весьма вероятно, что в будущем им придется пересмотреть свою популистскую риторику, прокладывая более взвешенный внешнеполитический курс в условиях многополярного мира.