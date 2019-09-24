Volkswagen раскрыл подробности новой Jetta для России

Москва, 24 сентября. Немецкий автопроизводитель Volkswagen раскрыл первые официальные данные о седане Jetta седьмого поколения, который выйдет на российский рынок.

Как сообщили в компании, Jetta выйдет на российский рынок с двумя вариантами двигателя: с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и мотором объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Кроме того, модель будет представлена с двумя коробками передач — пятиступенчатой механикой и шестискоростным автоматом.

На российском рынке Jetta будет представлена в трех комплектациях — Origin, Respect и Status. Базовая версия автомобиля получила светодиодные фары и фонари, а также 16-дюймовые легкосплавные диски. Также автомобиль можно будет оснастить цифровой приборной панелью Active Info Display, панорамной крышей, навигационной системой с восьмидюймовым экраном и системой доступа без ключа. Стоимость Jetta в России пока неизвестна.

Ранее Volkswagen презентовал в Китае отдельный бренд Jetta, под которым будут продаваться бюджетные машины. Линейку бренда представят один седан и два кроссовера, стоимость которых составит порядка шести тысяч евро. Планируется, что машины начнут собирать на заводе в столице провинции Сычуань Чэнду.