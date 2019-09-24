Песков объяснил, что осложняет заключение мирного договора между Россией и Японией

Москва, 24 сентября. Москва и Токио должны искать пути заключения мирного договора, это сложно, но в интересах стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что работа по данному направлению будет продолжена.

«Мы этого хотим, премьер-министр (Японии Синдзо. — Прим. ФАН) Абэ хочет, многие члены его руководства разделяют желание, но это очень, очень сложно», — сказал он во время общения со студентами в Высшей школе экономики.

По словам Пескова, в нынешней ситуации осложняют заключение договора союзнические отношения Японии и США.

«Американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, не спрашивая на то разрешения в Токио», — объяснил он.

Напомним, после окончания Второй мировой войны было составлено двустороннее мирное соглашение, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Данный вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.

Вопрос о мирном договоре был поднят президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьером на Восточном экономическом форуме. Абэ призвал российского лидера заключить договор и тем самым «открыть дорогу безграничным возможностям, которые есть у России и Японии». Путин, в свою очередь, отметил, что сторонам нужно учитывать «массу вопросов», связанных с военными обязательствами Токио перед Вашингтоном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что документ должен отражать актуальный уровень отношений двух государств и ориентиры их развития.