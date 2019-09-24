Зеленский не попал в список мировых лидеров, выступающих на Генассамблее ООН

Киев, 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не попал в список мировых лидеров, которые будут выступать на Генеральной ассамблее ООН.

Как пишут украинские СМИ, в графике выступлений мировых лидеров в главном зале штаб-квартиры ООН нет президента Украины. Журналисты поясняют, что это значит, что Зеленский, возможно, и будет выступать, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, однако это произойдет не в главном зале. Глава Украины может принять участие в так называемых общих дебатах вместе с активистами, общественными деятелями, учеными, журналистами и другими лидерами мнений.

Напомним, в прошлом году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи.

24 сентября в Нью-Йорке открылась сессия Генассамблеи ООН. Мероприятие продлится до 30 сентября. В США прилетели более 190 делегаций.

Впервые в мероприятии примет участие Зеленский. Выступление президента Украины запланировано на 25 сентября.

Ранее визы США не получили 10 членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Причиной отказа представители Вашингтона назвали якобы неправильные сроки подачи документов. Однако Москва опровергла эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США в визах российской делегации Генеральной ассамблеи ООН неприемлем и требует достаточно жесткой реакции.