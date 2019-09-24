Южная Корея надеется на подписание соглашения о свободной торговле с Россией

Москва, 24 сентября. Сеул надеется подписать соглашение о свободной торговле с Россией в следующем году. Об этом сообщил министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги на заседании межправительственной комиссии двух стран.

Он отметил, что переговоры о заключении договоренности стороны начали еще в июне.

«Мы надеемся, что в следующем году уже можем подписать такое соглашение», — сказал он.

Министр обратил внимание также, что сотрудничество Москвы и Сеула в сфере финансов до настоящего времени было недостаточно активным, однако страны намерены решить этот вопрос путем создания совместного российско-корейского фонда девелоперов.

Укрепляться отношения между странами, по его словам, будет по различным направлениям, в числе которых производство оборудования, комплектующих и материалов.

«Мы желаем соединить железную дорогу, а также газопровод. Такие масштабные инфраструктурные проекты могут способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии», — заключил министр.

Ранее стало известно, что Сеул намерен ограничить торговлю с Токио и ужесточить контроль за экспортом. Это стало ответом на решение Японии исключить Южную Корею из числа стран, которые получали японские высокотехнологичные компоненты по упрощенной схеме.

На днях Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая подписали совместное заявление о разработке дорожной карты по развитию торговли товарами и услугами к 2024 году. Такое решение было принято по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.