«Точка роста» открывается во всех регионах России. ФАН-ТВ

«Точка роста» создана для развития образования за пределами городов. Благодаря федеральной программе «Современная школа» уже открылись две тысячи баз дополнительного образования в десятках сельских местностей различных регионов. За весь период реализации цифра достигнет 20 тысяч.

24 сентября прошел марафон открытий центров «Точка роста». Они нацелены на современное образование в цифровой, технологической и гуманитарной сферах. В режиме телемоста сразу 8 регионов дали старт новым обучающим центрам.

«На самом деле есть достаточно научно обоснованное представление о том, какие дисциплины в первую очередь гораздо быстрее и эффективнее формируют новый тип мышления. Мышление, которое позволяет ребенку эффективно решать задачи в команде, которое позволит работать в рамках системного инжиниринга, в рамках исследовательских проектов. Поэтому именно этой задачей — формированием пространства, где будет развиваться мышление нового типа, были определены те предметные области, которые изучаются», — говорит Марина Ракова, заместитель министра просвещения Российской Федерации.

Школьники в свободное от учебы время играют в шахматы, занимаются робототехникой, конструируют квадрокоптеры. Здесь стремятся к развитию нового типа мышления, поэтому привычное деление на гуманитариев и инженеров будет стерто. Школьники нового поколения умеют делать все и сразу, а главное — мыслить при этом нестандартно.