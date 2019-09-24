Жаров сравнил дело Twitter и Facebook с обратной стороной женитьбы

Москва, 24 сентября. Facebook и Twitter должны исполнить требование Роскомнадзора по локализации в РФ баз данных российских пользователей не позднее декабря-января. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019».

Он напомнил, что РКН еще в декабре 2018 года потребовал от руководства Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Это требование не было исполнено, поэтому в апреле компании были оштрафованы на три тысячи рублей. Кроме того, их обязали в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Жаров также напомнил, что в России в скором времени должны принять закон о больших штрафах для интернет-компаний за неисполнение российских законов.

«Я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки», — добавил он.

Кроме того, глава Роскомнадзора признался, что блокировку, учитывая большую аудиторию компаний, хотелось бы всеми силами избежать. В ответ на уточняющий вопрос, обсуждал ли РКН эту проблему с Twitter и Facebook, Жаров напомнил, что все соответствующие предложения уже были сделаны, даже прошел суд.

«Вы понимаете, это же, как в любви. Нельзя быть назойливым, все уже сказано. У любви две стороны — женитьба и развод. У нас сейчас стадия — ожидание», — добавил он, еще раз выразив надежду, что компании примут правильные решения, ведь у ведомства скоро появятся механизмы экономического воздействия.

Напомним, в начале августа руководство Twitter призналось, что использовало в течение года данные некоторых пользователей и принесло свои извинения за это нарушение. До этого соцсеть заблокировала аккаунт посольства России в Сирии. Причем сделано это было без объяснения причин. В посольстве тогда предположили, что это связано с критикой одиозной псевдогуманитарной организации «Белые каски».