В Минфине РФ назвали условия получения льготной ипотеки в ДФО

Москва, 24 сентября. Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) может стать обязательство проживания в приобретенной квартире в течение определенного срока. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Он сообщил, что для запуска программы уже готовится соответствующее постановление правительства и в целом оно будет составлено по «готовым лекалам» уже существующей льготной программы семейной ипотеки.

Но подчеркнул, что в новую программу, скорее всего, будет внесено условие об определенном времени проживания семьи в приобретенной на льготных условиях жилплощади.

«И очевидно, что мы, наверно, будем [вносить] туда какой-то критерий, что люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку [под 2%] купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области», — сказал Моисеев.

Он отметил, что конкретные сроки сейчас оговариваются.

По его словам, 24 сентября обсуждение этого вопроса запланировано с министерством по развитию Дальнего Востока. Реализовывать программу, вероятнее всего, будет Минфин РФ при участии ДОМ.РФ.

23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО.

О согласии запуска специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых Владимир Путин объявил в начале сентября. Лидер РФ отметил, что программа будет запущена уже в текущем году и коснется первичного рынка.