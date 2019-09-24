«Радио Свобода» опубликовало антироссийский фейк о бюджетах крупнейших городов РФ

Любимое СМИ отечественных демократов «Радио Свобода» опубликовало инфографику о распределении бюджетов в субъектах федерации, из которой следует, что бюджеты столиц крупных российских регионов в сотни раз меньше, чем московские и петербургские. По замыслу авторов материала, подобное распределение показывает несправедливость распределения государственных денег.

Ужасаться несправедливости пришлось недолго –— оказалось, что все изложенное Иваном Гутерманом — грубый фейк, а данные по некоторым городам занижены в десятки, а то и в сотни раз.

Так, бюджет Самары на самом деле 236 млн долларов США, Омска –— 360 млн, а Казань и вовсе обделили в 100 раз –— 400 млн долларов, а вовсе не 40,6. Откуда автор брал свои данные — неясно, хотя и ссылается на Росстат. В политическом telegram статью назвали откровенной халтурой на деньги Госдепа.

Насчет Госдепа блогеры все же чуть-чуть ошибаются — на халтуру пошли ресурсы американского Конгресса. По данным классификатора СМИ ФАН, учредители «Радио Свобода», признанного иноагентом — те же, что и знаменитого у поколения диссидентов 80-х «Голоса Америки», сейчас вещающего и пишущего в большей степени для русскоязычных американцев — U.S. Agency for Global Media( Агентство США по глобальным медиа), состав учредителей которого назначает непосредственно сенат США.

Каждый неприятный факт, каждое происшествие в России или с россиянами раздувается журналистами так называемого независимого СМИ и подается под соусом, что все в стране плохо, а виноваты в этом одни только власти.

Откровенные фейки, как в примере с инфографикой, издание также любит, причем никогда не извиняется перед русским читателем, если его ловят на подтасовке фактов и вранье с целью пропаганды.

В России вышел закон, предусматривающий ответственность за фейк-ньюс для СМИ. «Радио Свобода» под юрисдикцию РФ не попадает, формально их никак не наказать, но логичным шагом Роскомнадзора было бы включение издания в свой реестр СМИ, регулярно публикующих лживую информацию. Пусть и запретить гражданам читать фейки иноагентов невозможно, но предупредить — важно.