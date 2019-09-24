США превратились в государство тотального контроля и доносительства

Американцы гордятся своей конституцией и любят ссылаться на ее статьи и поправки к ней. Четвертая поправка к конституции США гласит: «Право граждан на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться». Тем не менее, Соединенные Штаты могут дать фору любой другой стране по части массовой слежки за собственными гражданами без юридических оснований и с грубым попиранием собственных конституционных норм.

Правительство США внимательно слушает, что говорят американцы по стационарному или мобильному телефону, собирает интернет-трафик пользователей и ведет наблюдение за гражданами при помощи десятков тысяч вебкамер (со смартфонов, ноутбуков) и уличных видеокамер. Недавно был опубликован список из 50 городов с наибольшим числом камер слежения на 1000 жителей, куда вошли семь американских городов: Вашингтон, Сан-Франциско, Чикаго, Атланта, Бостон, Сан-Диего. Это своеобразный «рекорд» для развитых демократических стран.

Помимо тотальной государственной слежки в США процветает практика «доносительства», уже ставшая одним из признаков «добродетельного гражданина». Считается абсолютно нормальным, когда «неравнодушный американец» звонит в полицию, если ему просто кто-то не понравился или показался подозрительным. Казалось бы, это обычное проявление гражданской бдительности, однако под ударом в первую очередь оказываются ни в чем не повинные афроамериканцы и прочие представители расовых, национальных и религиозных меньшинств.

Невзирая на то, что с момента разоблачений Эдварда Сноудена прошло уже более шести лет, ситуация ничуть не изменилась, а чиновники, которые лгали американской общественности по поводу истинных масштабов слежки, никак не ответили за свои противозаконные действия. Стоит напомнить, что, согласно данным Сноудена: американские спецслужбы перехватывают и проверяют до 3 млрд телефонных звонков и до 40 млрд записей в интернете ежедневно, любой интернет-пользователь может быть подвергнут проверке в любой момент без необходимой санкции суда, чего требует конституция. На момент обнародования сноуденовских материалов бюджет программы Агентства национальной безопасности (АНБ), нацеленной на слежку за американскими гражданами, составлял 11 млрд долларов. Сегодня истинные цифры бюджетных денег, которые спецслужбы вытаскивают из карманов налогоплательщиков, чтобы следить за ними, вновь тщательно засекречены.

В то же время США следят не только за собственными гражданами, но и за жителями других стран, причем особый интерес представляют высшие должностные лица и члены правительств. Согласно попавшей в СМИ информации, в сферу слежки США входили 35 глав государств и правительств. Как показало расследование Сноудена, американские спецслужбы начиняют «жучками» посольства, консульства и учреждения Евросоюза, взламывают китайские электронные сети и ведут круглосуточную поистине «общеконтинентальную» слежку за простыми жителями и чиновниками из Латинской Америки. Иными словами, для американцев как внутри страны, так и за ее пределами — закон существует только для того, чтобы его нарушать.

Вконец обнаглевшие от своей полнейшей безнаказанности спецслужбы США шпионят и даже не стесняются впрямую угрожать неугодным им СМИ и журналистам из других стран. Напомним, в октябре прошлого года на личные адреса и мобильные телефоны сотрудников Федерального агентства новостей рассылались сообщения с угрозами. Тогда за этими кибератаками стоял Пентагон, а именно — киберкомандование США (United States Cyber Command).

Все эти многочисленные случаи тотальной слежки, шпионажа за главами государств, вмешательств во внутренние дела других стран и кибератак по всему миру как нельзя лучше показывают, зачем спецслужбы валят все с «больной головы на здоровую», обвиняя в собственных грехах Россию. На роль «виновных», кроме России, традиционно назначают и Китай, и Иран, и Северную Корею, что позволяет не только продолжать отвлекать внимание от внутренних американских проблем, но и дальше нагнетать страх у людей перед всемогущими «хакерами», все жестче контролируя собственное население.