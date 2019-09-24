ЛАГ поприветствовала формирование конституционного комитета Сирии

Каир, 24 сентября. Лига арабских государств (ЛАГ) поприветствовала окончательное формирование состава конституционного комитета Сирии и выразила надежду, что работа органа откроет новую страницу в истории страны. Об этом говорится в заявлении организации.

«Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт рассчитывает, что это соглашение станет шагом на пути к полномасштабному политическому урегулированию», — отмечается в документе.

В организации напомнили, что главы МИД ЛАГ на недавнем заседании в Каире заявили о поддержке усилий спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. В документе уточняется, что Лига готова и дальше содействовать усилиям ООН по сирийским переговорам, направленным на установление мира и стабильности в стране.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске «окончательной» договоренности по составу конституционного комитета страны. Стороны также обсудили механизмы функционирования органа, который займется выработкой конституционной реформы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Сирия была одной из стран-основательниц ЛАГ в 1945 году. Участие Дамаска было приостановлено в ноябре 2011 года, когда ситуация в стране существенно ухудшилась и протесты перешли в открытые боевые столкновения между правительственными силами и антиправительственными группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.