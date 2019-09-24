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«Зенит» пытался подписать Тила до трансфера в «Спартак»

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«Зенит» пытался подписать Тила до трансфера в «Спартак»

Санкт-Петербург, 24 сентября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» был заинтересован в приобретении полузащитника Гуса Тила до его перехода в московский «Спартак», сообщает источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, голландский футболист был интересен сине-бело-голубым, которые общались с представителями игрока в начале лета. Однако стоимость, которую на тот момент за него хотел выручить АЗ, была слишком высокой, по мнению российского клуба — более 25 млн евро. Кроме того, Тил не был первым номером на позицию атакующего полузащитника.

Позднее Тил перешел в «Спартак» за 18 млн евро. После перехода в московский клуб он провел шесть матчей, забил один гол и отдал три результативных передачи. Зарплата игрока составляет 1,6 млн евро в год.

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