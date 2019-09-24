Школьник из Кирова намекал друзьям, что планировал массовое убийство

Москва, 24 сентября. Подросток из Кирова, который планировал массовое убийство в одной из школ города, намекал друзьям, что хочет совершить преступление. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, мальчик перевелся в школу, о которой идет речь, только в этом году. 1 сентября он пришел в школу и познакомился учениками, однако в последующие пару недель почти ни с кем не общался за исключением нескольких человек. С этими подростками у него был общий чат в Сети.

«Где-то в середине сентября парень стал намекать своим друзьям, что хочет устроить массовое убийство. И для этого он даже приготовит взрывчатку и холодное оружие», — сказал собеседник KP.Ru.

Как рассказал источник, один из ребят пожаловался на странное поведение парня учителю. Это и стало причиной дальнейшей разработки подростка правоохранительными органами.

Ученики школы в беседе с изданием отметили, что новенький был очень скрытным, но говорил, что в его семье много проблем. По словам ребят, подросток переживал, что его родители живут не вместе. Также они рассказали, что новый ученик школы занимается боксом.

Как пишет издание, подросток предупредил тех, с кем успел подружиться, о подготовке массового убийства: сказал, что не хочет убивать своих друзей.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова. Подросток планировал совершить преступление с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.