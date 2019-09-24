В Госдуме ответили запутавшемуся Вашингтону на вопрос о выдаче виз политикам из РФ

Посольство США отказалось комментировать невыдачу виз для участия в Генеральной ассамблее ООН членам российской делегации. Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказался относительно нежелания Вашингтона видывать визы россиянам. По его словам, это связано исключительно с политическими мотивами. ООН стоило бы проанализировать позицию США и сделать соответствующие выводы.

«Вашингтон немножко путает свои функции, поскольку делегация едет в ООН. И Соединенные Штаты являются просто местом расположения офиса ООН. В данном случае Вашингтон должен либо в обязательном порядке выдавать визы, либо отказаться от статуса страны, принимающей Организацию Объединенных Наций, и передать эту функцию государству, которое будет неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства. Я думаю, сама ООН должна поставить на повестку этот вопрос. Если физическая сторона, принимающая делегации, пытается выпендриваться, то ООН должна оттуда уехать. Возможно, необходимо даже ввести специальные визы, чтобы делегаты Организации Объединенных Наций могли принимать участие в ее работе», — подытожил Виталий Милонов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что США, не выдав визы представителям российской делегации, грубо и бесцеремонно нарушили российское законодательство. Он считает этот факт возмутительным.

До этого стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает «мощной» встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов Америки. Предварительно Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, украинский лидер подчеркнул значимость финансовой поддержки для страны со стороны США.