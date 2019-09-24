Экс-глава МИД Украины назвал огромной глупостью отказ Киева ехать на сессию ПАСЕ

Киев, 24 сентября. Отказом отправлять украинскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) воспользуется Россия, которая будет «навязывать свою повестку в организации». Таким мнением в эфире телеканала «НАШ» поделился бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Экс-руководитель дипломатического ведомства Украины подчеркнул, что та часть старой делегации из Киева, которая решила ехать на сессию ПАСЕ, еще недавно заявляла об отказе работать в организации.

«Что касается нашей делегации на сессии ПАСЕ, мы по фамилиям знаем, кто инициатор того, чтобы не ехать на эту сессию. Мне кажется, что это огромная глупость», — указал экс-министр, напомнив, что, к примеру, Алексей Гончаренко отправился на сессию ПАСЕ, хотя раньше «кричал, что Украине не надо ехать».

По его мнению, Украине обязательно надо ехать в ПАСЕ, чтобы представить новое большинство в украинском парламенте. Он обратил внимание на то, что сегодня представлять себя в организации будет меньшинство, поскольку новая делегация в Страсбург не едет.

«Это напоминает ситуацию, когда мы сами пилим под собой сук, на котором сидим», — сказал он.

По его словам, Украина «развязывает руки российской делегации, которая будет проталкивать свою политику».

Напомним, председатель украинской делегации Елизавета Ясько заявила об отказе участвовать в осенней сессии ПАСЕ по причине возобновления участия РФ в этой организации. Отмечалось, что украинская сторона планирует вернуть ассамблее «имидж образца демократии», продолжив консультации с европейскими партнерами касательно этого вопроса.