Роскомнадзор приступил к установке оборудования для защиты Рунета

Сочи, 24 сентября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что операторы связи приступили к установке оборудования в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом он сообщил на полях форума «Спектр-2019» в Сочи.

Тестирование оборудования начнется в конце сентября в одном из регионов России. Жаров опроверг информацию, что это будет Тюмень. Предполагается, что тестирование продлится несколько недель.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно, — пояснил глава Роскомнадзора. — И потом уже протестируем его в боевом режиме».

Жаров добавил, что на данный момент процесс проходит нормально. Глава ведомства пояснил, что существует техническое задание, которое включает в себя список целей, которые должны быть достигнуты, и перечень возможных угроз.

В процессе установки оборудования участвуют не только операторы связи, но и специалисты ФСБ, ФСО и Роскомнадзора. Жаров добавил, что пока не может раскрыть все детали эксперимента.

«По ту сторону баррикад находятся тоже высокотехнологичные группы программистов, которые тоже внимательно следят за тем, что мы делаем, — объяснил он позицию ведомства. — Поэтому мое нежелание говорить обусловлено исключительно вопросами информационной безопасности».

Напомним, в мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу Интернета в России при возникновении угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон вступит в силу в ноябре этого года.

Ранее Жаров заявил, что Роскомнадзор поддерживает идею депутатов Госдумы о введении санкций против иностранных компани за вмешательство в дела России, передает «Газета.ru».