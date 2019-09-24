Мисурата - оплот противников Каддафи, ставший ливийским Сталинградом

Отвлечемся ненадолго. Сразу после съемок в центре Мисураты, а также в парке и музее подбитой техники мы отправились в «Свободную зону». Это участок территории (почти пять тысяч гектар), на котором сосредоточены основные производства района. Здесь же находится морской порт Мисураты.



60% всей морской добычи и производства Ливии — именно здесь, в Мисурате. Точнее, было здесь. После революции 2011 года, погрузившей страну в пучину гражданской войны, большинство инвесторов (в том числе и российских) покинули Свободную зону Мисураты. Производственные мощности сократились, многие проекты были остановлены.



— Нам бы очень хотелось видеть Россию в качестве партнера, мы хорошо работали с вашими инвесторами, но из-за войны вынуждены теперь справляться своими силами. Объемы уже не те. Мы сейчас готовим новую промзону, где будет нефтеперерабатывающий завод, переработка металлолома и прочая тяжелая промышленность. Мы думаем об экологии, стараемся использовать соответствующие технологии, но без инвестиций сложно. Недавно в области открыли завод по производству соков, в планах заводы по производству молочной продукции. Это то, что мы можем сделать сами. А вот с тяжелой промышленностью и развитием порта нужна помощь. Передайте России, что у нас в Свободной зоне всегда рады вашим инвесторам, мы открыты к сотрудничеству, — рассказал нам Алладин Баба, главный менеджер по маркетингу и сотрудничеству Свободной зоны в Мисурате.

