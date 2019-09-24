Москва, 24 сентября. Известная телеведущая Елена Малышева раскрыла причины увеличения продолжительности жизни россиян. По ее словам, улучшение показателей связано с достижениями мировой медицины и с некоторыми национальными программами РФ.

Как отметила Малышева, продолжительность жизни выросла не только в нашей стране, но и во всем мире.

«Введение вакцинации и антибиотиков увеличило жизнь человечества на 30 лет», — рассказала телеведущая.

Малышева подчеркнула, что в России действуют серьезные программы вакцинирования. Также, по словам ведущей «Жить здорово!», в нашей стране «супердоступны» антибиотики. Именно в этом, по мнению Малышевой, заключается главная причина роста уровня жизни.

В качестве второй причины телеведущая назвала высокий уровень диагностирования и лечения заболеваний сердца. Она отметила, что в данной сфере применяются различные препараты, такие, как статины, снижающие холестерин, и сердечный аспирин. Последний, по словам Малышевой, сделал проблемы с сердцем нехирургическими болезнями. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что этот препарат позволил увеличить жизнь примерно на десять лет.

Третья причина увеличения продолжительности жизни, по мнению Малышевой, различные российские проекты, посвященные здравоохранению. Она отметила, что одна подобная программа была запущена много лет назад.

«Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну. Это уже напрямую уменьшило смертность от сердечно-сосудистых болезней», — рассказала Малышева телеканалу «360».

По словам теледоктора, смертность от инфарктов снизилась в пять раз, а смертность от инсультов в больницах — в три раза. Она назвала такой результат прямым медицинским успехом, созданным в России.

Малышева напомнила, что сосудистые центры были созданы по инициативе нынешнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Телеведущая отметила, что в рамках данного проекта по всей стране были установлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

Малышева подчеркнула, что эта программа изменила выживаемость, и сейчас сердечно-сосудистые заболевания уходят на второе место, уступая позиции онкологии. Медик напомнила, что в этом году в России стартовал национальный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Она уверена, что данная программа приведет к переменам в лучшую сторону. Напомнила Малышева и о проекте «Демография», направленном на повышение рождаемости и снижение смертности.

«В России — огромные перемены», — заключила телеведущая.

Напомним, ранее Вероника Скворцова сообщила, что с 2000 года продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, она отметила, что за 20 лет материнская смертность сократилась в 4,9 раза, а младенческая — в 3,6, передает НСН.