Украинцев привела в восторг агрессивная «Колыбельная для врага» от «ветерана АТО»  

Киев, 24 сентября. Участвовавшая в гражданской войне на Украине на стороне Киева Анастасия Шевченко, известная как певица Стасик, презентовала свой новый клип под названием «Колыбельная для врага». Видео, как и сама песня, вызвали восторг украинских пользователей Сети.

Как объяснила исполнительница и «ветеран АТО» на своей странице в социальной сети Facebook, она «в глубине души чувствует жалость к врагам».

«Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей», – написала она.

Текст песни, как отмечает «Царьград», полон злобы и ненависти к республикам Донбасса. В кульминации клипа использованы какофонические звуки, во время которых артистка на видео корчится на земле в судорогах.

Агрессивный характер композиции и клипа привел украинских интернет-пользователей в настоящий восторг. Они отметили, что песня Стасика поразила их до глубины души, а некоторые и вовсе заявили о присутствующей в ней «черной магии».

«Черная магия, как она есть. Спи, мой враг», — написал Максим Кремень.

«Очень сильная работа. Очень волшебство. Пробирает до костей и до слез», — прокомментировал Ivan.

«Красоту украинской земли врагам лучше осматривать изнутри», — высказался Роман Мтт.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее стало известно, что при подготовке диверсантов в украинской армии получили ранения четверо силовиков ВСУ, один погиб.