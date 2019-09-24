Могерини обсудила со спецпосланником ООН ситуацию в Ливии

Нью-Йорк, 24 сентября. Верховный представитель ЕСВерховный представитель Европейского союза по безопасности и внешней политике Федерика Могерини встретиласьс посланником ООН в Ливии в кулуарах Генассамблеи ООН.

По данным портала libyaobserver.ly, они обсудили последние события в Ливии, а также и усилия, которые мировое сообщество принимает для поиска путей разрешения кризиса. Кроме того, сообщается, что на этой неделе Саламе станет участником неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Напомним, 22 июня спецосланник ООН по Ливии Гассан Саляме встретился с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром на базе «Ар-Раджма». Об этом говорится в коммюнике миссии ООН. Стороны обсудили причины начала боестолкновений в Триполи, гуманитарную обстановку в стране, а также возможные пути скорейшего перехода к политическому процессу урегулирования кризиса в Ливии. Ливийская национальная армия 4 апреля начал наступление на Триполи для его «освобождения от террористов».

В настоящее время в районе Триполи продолжаются бои. Накануне ЛНА заявила, что за последние два дня в ходе боестолкновений и авиаударов погибли почти 90 военных ПНС. Обстановка в этой стране обострилась в 2011 году, когда поддерживаемые США повстанцы свергли и убили лидера страны Муаммара Каддафи.

После этого в Ливии установилось двоевластие. На востоке стране управление осуществляет избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе власть сосредоточена в руках так называемого Правительства национального согласия, созданного при поддержке ООН и Евросоюза. ПНС возглавляет Файез Саррадж.